Китайская влогерша может попасть в тюрьму – она съела большую белую акулу

Китайская влогерша, известная под именем, Тизи, может попасть в тюрьму за видео, где она готовит и ест большую белую акулу. Ее делом уже занимается полиция.

Дело в том, что в Китае акулы находятся в списке охраняемых видов и за нанесение ущерба им можно получить до 10 лет лишения свободы. «Просто удивительно, что веб-звезда может съесть охраняемое животное на глазах у миллионов людей среди бела дня», – написал один из пользователей суперпопулярной в Китае социальной сети Weibo, и данный комментарий созвучен большинству мнений, выраженных по поводу действий Тизи. «Эти необразованные готовы на самые худшие подлости, лишь бы привлечь к себе внимание», – сокрушался другой пользователь.

На видео молодой женщины, известной как Тизи, все выглядит однзначно. «Мясо очень нежное», – говорит Тизи, наслаждаясь большими кусками жареного мяса. На видео также показано, как молодая женщина распаковывает двухметровую рыбу и ложится рядом с ней, чтобы подчеркнуть ее большие размеры. Затем акулу делят пополам, маринуют и жарят на гриле, а голову варят в остром бульоне – классический способ приготовления рыбы в Китае.

Полиция города Наньчун (провинция Сычуань на юго-западе Китая) подтвердила в воскресенье, что то, что готовила влогерша, действительно было большой белой акулой, сообщает китайское СМИ Fengmian.

Москва, Елена Васильева

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