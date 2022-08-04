Жительница Калифорнии пригрозила Visa иском по делу о детской порнографии

Жительница Калифорнии готовит иск против Visa по факту получения дохода от распространения детской порнографии. Финансовая компания обрабатывала доходы Pornhub MindGeek от рекламы, связанной с интимным видеороликом истицы, передает телеканал BBC.

Серена Флейтес обратилась в Федеральный окружной суд Центрального округа Калифорнии, чтобы тот установил причастность Visa к рекламным операциям, связанным с роликами. Девушка заявила, что действия компании поощряли MindGeek тиражировать откровенное видео и нарушать права истицы.

Парень вынудил Серену Флейтес в возрасте 13 лет записать интимное видео, которое попало на Pornhub. Там ролик набрал 400 тыс. просмотров, пока его не удалили. Но дубликат видео загрузили повторно, и он набрал уже 2,7 млн просмотров.

Девушка заявила, что пока Pornhub MindGeek зарабатывала на рекламе, прикрепленной к ролику с ее участием, сама девушка страдала, оставшись без поддержки семьи и дома. Суд встал на ее сторону, посчитав, что финансовая компания может стать ответчиком в судебном порядке.

Представитель Visa заявил, что разочарован решением суда. «Visa не потерпит использования нашей сети для противозаконной деятельности», – сказал он.

Сакраменто, Наталья Рязанова

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