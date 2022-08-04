Дмитрий Медведев пообещал отомстить за «Гоблина»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 4 августа, выразил поддержку известному блогеру, переводчику, писателю Дмитрию «Гоблину» Пучкову, чей канал с 3 млн. подписчиков сегодня был удален видеохостингом YouTube.

В комментариях на странице Пучкова зампред Совдеза РФ написал: «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала «снос» канала Дмитрия Пучкова.

В своем телеграм»-канале Захарова написала: «Фильм-антиутопия. Компьютер очень вежливо здоровается и сообщает человеку, что тот может попрощаться с результатом своего творчества, так как компьютерное сообщество полагает свои правила нарушенными».

Москва, Иван Бабурин

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