В крупнейшем контейнерном порту Великобритании готовится забастовка

Британский профсоюз Unite Почти в пятницу, 5 августа, заявил, что две тысячи рабочих крупнейшего в стране контейнерного порта Филикстоу запланировали провести 8-дневную забастовку в конце августа, – сообщает Интерфакс.

Согласно сообщению, распространенному Unite, говорится: «Забастовка окажет огромный эффект на цепочки поставок и вызовет серьезные трудности в международной морской торговле. Она продлится с 21 по 29 августа».

Основное недовольство портовых рабочих связано с размером оплаты труда. Ранее им не удалось достигнуть соглашения с оператором порта Felixstowe Dock & Railway Co., принадлежащим компании Hutchison Ports UK, об увеличении зарплаты более чем на 7%.

В свою очередь, Hutchison Ports UK сообщила, что намерена прийти к решению, которое «устроит все стороны». Следующая встреча компании с представителями Unite назначена на 8 августа.

Представитель Hutchison Ports UK заявил: «В порту не было забастовок с 1989 года, и мы огорчены тем, что профсоюз уведомил о забастовке, в то время как переговоры продолжаются. Мы понимаем беспокойство сотрудников по поводу роста повседневных расходов и намерены сделать все, что в наших силах, чтобы им помочь».

Следует отметить, что порт Феликстоу является основным хабом как для экспорта, так и для импорта в Великобританию с долей около 50% для каждой из этих категорий в общенациональном масштабе.

Лондон, Иван Бабурин

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