Российские узбеки предложили создать батальон имени Тамерлана

Узбекский батальон имени легендарного средневекового завоевателя Средней Азии Тамерлана для участия в спецоперации на Украине во вторник, 9 августа, предложил сформировать лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов на собрании общественной организации, – сообщается на сайте МК. ru.

Выступая на собрании, Джалолов сказал: «Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Дети узбеков в России посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Узбекский добровольческий батальон предлагается назвать именем Амира Тимура (Тамерлана)».

«Я горжусь тем, что я – узбек и гражданин России и тем, что мой президент – Владимир Путин», – заявил лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края».

Между тем, порталу Podrobno.uz в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана, комментируя это сообщение, заявили, что гражданам Узбекистана не стоит следовать подобным призывам и участвовать в боевых действиях, поскольку по законам страны им за участие в боях на территории других государств грозит уголовное преследование даже при отсутствии признаков наемничества.

Пермь, Иван Бабурин

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