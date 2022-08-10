Опрос «Одноклассников»: каждый третий россиянин сталкивался с мошенничеством в интернете

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с финансовым маркетплейсом «Сравни» провела исследование финансовой грамотности среди пользователей Рунета.

Почти половина опрошенных (48%) заявили, что знают основы финансовой грамотности на среднем уровне. Только начинают изучать тему финансов 23% респондентов, совсем не интересуются этой темой 19%, а высоко свои знания оценили лишь 10%. Интересно, что среди респондентов, которые считают свой уровень знаний высоким, больше всего пользователей от 18 до 24 лет (24%).

«В последние несколько лет повсеместно рассказывают про правильное управление финансами. Однако до сих пор больше половины россиян не имеют сбережений. Вне зависимости от размера зарплаты важно откладывать от 10 до 30% дохода. Финансовая подушка должна покрывать обязательные расходы за три-шесть месяцев. Даже если есть подушка безопасности, не стоит пренебрегать оптимизацией расходов и финансовой дисциплиной», – отметил генеральный директор «Сравни» Сергей Леонидов.

Согласно опросу, каждый третий респондент (33%) становился жертвой мошенников в интернете или сталкивался с обманом своих близких. Интересно, что чаще всего от действий злоумышленников страдают пользователи от 18 до 24 лет (45%) и от 45 до 54 лет (39%).

В топ-5 советов пользователей, как защититься от мошенничества в интернете, вошли: не вводить банковские данные на сомнительных ресурсах (63%), не отвечать на сообщения незнакомцев (51%), переходить только на защищенные сайты (39%) и скачивать программы только с официальных сайтов (36%), а также пользоваться антивирусом (29%). При этом 21% респондентов считают, что лучше вообще не оплачивать покупки через интернет, а 8% – что оплата заказов сразу полной суммой, а не частями, поможет не стать жертвой обмана.

«Мы в ОК постоянно заботимся о безопасности наших пользователей и напоминаем, что не нужно сообщать никому, даже родственникам и друзьям, свои персональные данные, поскольку ими могут воспользоваться мошенники. Не следует также доверять незнакомцам в интернете, даже если ситуация выглядит срочной. Мошенники маскируются под знакомых, модераторов социальной сети или сотрудников банка. Если сотрудник банка первый звонит и сообщает о подозрительном платеже с карты, нужно положить трубку, а потом перезвонить в службу поддержки, который можно найти на официальном сайте банка, и уточнить информацию о списании денег», – рассказала эксперт по информационной безопасности в «Одноклассниках» Александра Сватикова.

Исследование ОК и «Сравни» показало, что каждый пятый пользователь Рунета использует для покупок в интернете и соцсетях только специальную карту (24%), одной и той же картой оплачивают все покупки 48% пользователей, не совершают покупок в интернете вообще 28% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 1050 человек. Выборка репрезентативна для российского сегмента интернета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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