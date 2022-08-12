Поток нелегальных мигрантов в ЕС по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 80%

Европейское агентство по безопасности внешних границ Еврососюза «Frontex» в пятницу, 12 августа, заявило, что в направлении ЕС с января по июль поток нелегальных мигрантов вырос на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – сообщает греческая газета To Vima.

Согласно данным «Frontex», общее количество нелегальных мигрантов, проникших в ЕС за семь месяцев, составило 155 090 человек. В июле количество нелегальных пересечений границы Евросоюза увеличилось на 63% в сравнении с июлем прошлого года и достигло 34 570. Наиболее активным считается «балканский маршрут», поток по которому в июле «почти утроился» и достиг 14 866 человек. За семь месяцев их число составило 70 770.

Потоки по центрально-средиземноморскому маршруту выросли на 44% и более чем в два раза через Восточное Средиземноморье.

При этом, до данным агентства, на восточной границе ЕС поток «нелегалов» сократился на 32% до 2923 человек. По этому маршруту прибывали в основном граждане Украины, Белоруссии и Ирака. В это число не входят украинские беженцы, которые приезжают в Евросоюз через погранпункты. Всего с начала спецоперации на Украине в ЕС въехали 7,7 млн. человек.

Европейское агентство по безопасности внешних границ Еврососюза «Frontex» было создано на основании постановления Совета Европейского союза в 2004 году. Начало работать 1 мая 2005 года. Является ответственным за координацию деятельности национальных пограничных служб и обеспечивает надежность внешних границ Евросоюза. Штаб-квартира размещена в Варшаве.

Варшава, Иван Бабурин

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