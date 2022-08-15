Нацбанк Румынии взял на работу предсказательницу

Национальный банк Румынии в понедельник, 15 августа, заявил, что взял на работу известную в республике гадалку Минерву, – сообщает румынское издание HotNews.ro
Издание со ссылкой на ведомство пишет, что Минерву приняли на работу в отдел технического обслуживания Нацбанка. Эту информацию подтвердили служащие учреждения.
Согласно информации румынских СМИ, настоящее имя астролога и предсказательнице Габриэла Дима, ей 64 года, является выпускницей факультета права, актерского мастерства и психологии одного из местных вузов.
Бухарест, Иван Бабурин
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