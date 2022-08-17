«Звоню мужу, а трубку берет какая-то мымра», – россиянки отреагировали на новые автоответчики операторов связи

Сотовые операторы стали активнее работать над своими голосовыми помощниками. В том числе – над их звучанием. Абоненты сообщают, что некоторые виртуальные ассистенты стали звучать уж слишком по-живому, так что их нетрудно перепутать с реальным человеком, из-за чего возникают казусы.

«Позвонила мужу, три гудка, четыре – не берет. Я уже собиралась положить трубку, как ответ. Судя по интершуму, звук такой, будто в машине едет. Но отвечает не муж! Трубку берет какая-то мымра! И говорит таким сладеньким голосом: «Тот, кому вы звоните, сейчас занят. Я могу ему что-то передать». На этой фразе я уже мысленно дошла до ЗАГСа и развелась, и тут она говорит: «Как хорошо, что есть я, голосовой помощник». Я только тогда поняла, что это робот, а не живая женщина. Для чистоты эксперимента набрала себе с городского на мобильный – у меня тот же оператор, и ответила мне та же «мымра». До чего дошел прогресс, а так бы, может, скандал был в семье», – рассказала «Новому Дню» пермячка Александра.

Похожей историей с «Новым Днем» поделилась Елена. «Звоню я, значит, своему мужчине, а трубку берет какая-то баба! С первого же гудка. И говорит такая: «Он сейчас занят и не может подойти к телефону. Я передам, что вы хотели». Я в оцепенении молчу. Нет, я понимаю, что эта сучка – голосовой помощник, невесть откуда взявшийся, но выглядит крайне натуралистично и дерзко! Как будто я в приемную позвонила, и меня «до тела» не допускают! Молчу, значит. А она тем временем: «Алёёё! Говорите, что вы хотели?»

Трубку бросила. Хотела волосья повыдирать, но некому. Некому! Мне кажется, это худшее решение маркетологов за всю историю маркетинга», – поделилась жительница Екатеринбурга.

Кировчанка Алиса узнала об обновленных голосовых помощниках в разговоре с подругами, поэтому отреагировала спокойно. «Мне подружка рассказала, что вот так же звонила мужу – а там какая-то девица с нежным голосом за него отвечала, а потом оказалось, что это голосовой помощник. Ну, я звоню своему – а там тоже эта «кибердевочка», а у меня все разговоры пишутся. Я ему вечером запись показываю и говорю: «Ты смотри, я ведь себе тоже заведу такого помощника, только мужчину с приятным голосом». Пошел думать и узнавать, как это отключить», – рассказала собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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