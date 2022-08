На Западе за плату предлагают подписывать ракеты с посланиями для русских

На Западе придумали необычный способ «поддержать» Украину. Теперь можно внести пожертвования на закупку вооружений для Киева, заказав на нем собственное послание, – пишет в понедельник, 22 августа, британский журнал The Spectator.

Автор статьи, Мэри Дежевски, пишет: «Забудьте о благотворительных концертах, сборе одежды и о том, как некоторые сдают беженцам свободные комнаты. Теперь продемонстрировать симпатию к украинцам есть способ получше – вы можете проспонсировать закупку оружия и заказать на нем собственное послание. За сумму до 2500 фунтов стерлингов британцы могут заказать сообщение на ракете, которая полетит по российским целям, через сайт для «народного» сбора средств Sign My Rocket (Подпиши мою ракету).

«Враждебные послания врагу, конечно, не новость. Разные грубости и издевки на снарядах солдаты и рабочие оставляли еще во времена Первой мировой. Однако Украина отличается тем, что эти сообщения оставляют совсем не участники боевых действий. Эту кампанию широко поддержали британцы, американцы, канадцы, поляки и прибалты, причем, с наибольшим энтузиазмом в дело включились именно американцы и не скупятся на пожертвования», – пишет автор.

Сообщается, что организации, предлагающие таким образом «проспонсировать помощь Украине» обещают плательщикам фотографию подписанного оружия. Сначала компания Sign My Rocket брала по 30 долларов за сообщение на минометном снаряде советского производства, но с тех пор она вышла на серьезный международный уровень и значительно расширила свой ассортимент.

«Один из заказанных лозунгов «Лондон шлет приветы». Но если вам не жалко денег, то за 2 500 долларов вам надпишут целый танк. Газета The Washington Post писала, что Sign My Rocket недавно предлагала зенитную ракету «Бук» с надписью «не использовать на «Малайзийских авиалиниях», мрачно намекая на сбитый на востоке Украины борт MH17, когда погибли 298 человек», – пишет The Spectator.

Издание отмечает, что свою лепту вносят и видные деятели. В июне украинский юморист и политик Сергей Притула на три турецких беспилотника Bayraktar для украинской армии в течение трех дней собрал необходимые 20 миллионов долларов.

«Это еще раз доказывает изобретательность, предприимчивость и хватку украинцев. И пример тому – сам президент Зеленский, виртуально объехавший чуть ли не весь мир, отстаивая интересы своей страны и выпрашивая средства на борьбу с Россией», – отмечает Мэри Дежевски.

Автор продолжает: «Это трудно себе представить, но что, если бы русские собирали деньги на беспилотники и надписывали ракеты? И радовались бы мы, если бы ракеты подписывали иранцы или боевики ИГИЛ*? Сомневаюсь. И если вложиться в закупку оружия могут частные лица, то какова в таком случае роль в войне государства?»

«А еще это вопрос морали. Этично ли частным лицам покупать оружие, которое уносит жизни и лишает людей средств к существованию? Война – дело темное, и есть вещи, о которых лучше не говорить. Относятся ли к этой категории надписи вроде «Лондон шлет приветы» на ракете для уничтожения русских, судите сами», – резюмирует Мэри Дежевски.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»