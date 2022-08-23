Скоропостижно скончался глава Чебоксар Олег Кортунов. Ему было 38 лет

Глава города Чебоксары Олег Кортунов скоропостижно скончался вечером 22 августа. Ему было 38 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы Чувашии.

По информации местного портала Про Город, смерть наступила около 21:00. Причиной кончины чиновника стала сердечная недостаточность. У него остались жена и двое детей.

Олег Кортунов родился 28 апреля 1984 года в городе Чебоксары. Окончил машиностроительный факультет Чувашского госуниверситета в 2007 году. Работал на ведущих промышленных предприятиях города, прошел путь от инженера до заместителя гендиректора. В 2015 году избран депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов. Также был членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации. В октябре 2020 года избран председателем Чебоксарского городского собрания депутатов и главой Чебоксар.

Чебоксары, Наталья Петрова

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