От Великобритании требуют $200 миллиардов за колонизацию Кении

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) члены кенийских общин Талай и Кипсигис подали иск с требованием денежной компенсации за ущерб, нанесенный их предкам во время колониального правления Великобритании, – сообщает во вторник, 23 августа, BBC.

Представитель исцов, в частности, заявил: «Сейчас мы требуем от Великобритании выплаты $200 млрд, принесения извинений и открытия новой главы в наших отношениях в духе взаимного уважения. Мы требуем компенсации за то, что в конце 19 века наши предки были согнаны со своих земель колонизаторами. Земли были переданы под чайные плантации, а автохтонное население насильно переселено в труднодоступные районы Кении».

Представители Талай и Кипсигис также заявляют, что политика британских колонизаторов привела к гибели многих членов общин.

«Даже вернувшись в родные места после получения Кенией независимости, люди не обрели право на свои земли», – заявляют исцы.

Как сообщает BBC, к настоящему моменту ЕСПЧ не решил, принимать ли данный иск к рассмотрению.

Найроби, Иван Бабурин

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