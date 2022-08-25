Российский МИД призвал американских коллег доплачивать своим сотрудникам за «борьбу с Россией»

МИД России в четверг, 25 августа, в своем Telegram-канале опубликовал трехминутный видеоролик с охранником посольства США в состоянии сильного алкогольного опьянения, который постоянно падая, пытается продолжать путь к своему посольству. Российский МИД призвал Госдепартамент «доплачивать сотрудникам за невыносимые условия работы».

В комментарии к видеоролику в российском МИДе написали: «Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами – дело изматывающее».

По данным СМИ, в видеоролике запечатлен охранник посольства США в Москве Наварро Николас Сторми 1995 года рождения, кадровый морской пехотинец.

Москва, Иван Бабурин

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