BelgorodMusicFest будут транслировать в Рунете

С 26 по 28 августа пройдет музыкальный фестиваль BelgorodMusicFest. Музыкальное событие будут транслировать в «Одноклассниках». В группе «Культурный регион» пользователи соцсети увидят выступления трио Bel Suono, рэпера L'ONE, виолончелиста Борислава Струлёва и DJ Feel. В программе концерты на Соборной площади, балет на сцене у спортивного комплекса Светланы Хоркиной, а также открытие Белгородского полумарафона.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, в первый день фестиваля можно будет посмотреть трансляцию концерта дуэта «Белый острог», балет «Жизель. Возвращение в Париж» и оперный бал на Соборной площади с участием Олега Газманова. Завтра пройдёт трансляция балета «Кармен», выступление группы «Замотаев band» и концерт «России звонкая душа» – споют Минин-хор и хор имени Пятницкого.

Воскресенье начнется с открытия Белгородского полумарафона, на котором выступит Борислав Струлёв. Днем можно будет посмотреть балет «Кармина Бурана» и выступление квартета «ТенорА ХХI века». Завершением фестиваля станет большой концерт с участием трио Bel Suono, L'ONE, Борислава Струлёва & DJ Feel.

Кроме того, все пользователи «Одноклассников» смогут украсить свои фотографии тематическими рамками фестиваля. Они доступны бесплатно в приложении «Волшебные рамки».

Москва, Марина Иванова

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