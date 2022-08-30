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Вторник, 30 августа 2022, 14:56 мск

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«Одноклассники» запускают монетизацию видео

Москва, Август 30 (Новый день, Марина Иванова) «Одноклассники» запускают первую общедоступную программу монетизации видео. Зарабатывать на показа рекламы смогут все администраторы групп с качественным видеоконтентом. Сегодня началась подача заявок на участие в программе.

«Видео – один из самых популярных форматов в ОК, который собирает более 700 млн просмотров в сутки, а число загрузок видеороликов во втором квартале 2022 года выросло на 11%. В программу монетизации смогут попасть как уже популярные авторы на платформе ОК, так и создатели новых групп благодаря невысокому порогу входа», – прокомментировали в пресс-службе соцсети. Принять участие в программе могут администраторы групп с более 1000 участников, которые публикуют видео длиннее 1 минуты, имеют хотя бы один ролик с 10 000 просмотров, и общее количество просмотров видео за последний месяц – не менее 10 000. Также видеоконтент должен соответствовать общим правилам программы монетизации в соцсети, быть загружен через нативный видеоплеер соцсети и не нарушать авторские права.

Подать заявку может только администратор группы через специальное мини-приложение. Команда социальной сети проверит анкету, опубликованный видеоконтент и пришлёт уведомление с результатом отбора администратору группы в личные сообщения. После успешного прохождения в программу монетизации группа будет получать доход с каждого показа рекламы в видео. В личном кабинете на сайте партнёра автор сможет отслеживать статистику и уровень заработка. Он будет рассчитываться индивидуально в зависимости от глубины просмотра и аудитории зрителей.

© 2022, РИА «Новый День»

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