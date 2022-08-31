В одной из религиозных школ Израиля разразился скандал из-за малолетнего «трансгендера»

В Израиле в одной из начальных религиозных школ для мальчиков разразился скандал после того, как на третий год обучения выяснилось, что один из учеников класса является девочкой, – сообщает израильское издание «Мако».

«Родители школьников утверждают, что их дети пережили настоящий шок, когда узнали, что их одноклассник, на самом деле – девочка. По их словам, обман раскрылся после того, как один из мальчиков во время посещения бассейна зашел в душ вместе с «одноклассником», а тот оказался девочкой», – пишет издание.

Сообщается, что инцидент произошел в центральной части Израиля в небольшом населенном пункте, ближайшей начальным учебным учреждением к которому оказалась религиозная школа для мальчиков. Мать девочки решила не отправлять дочь учиться далеко от дома, и устроила ее в религиозную школу, одевая как мальчика.

Также издание сообщает, что родители учеников заявили администрации школы, что не позволят детям учиться в одном классе с девочкой, требуя перевести ее либо в другой класс, либо в другую школу. Сообщается также, что «администрация школы была посвящена в этот «секрет», но не поделилась им с родителями других детей».

Тель-Авив, Иван Бабурин

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