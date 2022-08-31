На границе с Эстонией будет установлен аналогичный снесенному памятник танку Т-34

Глава администрации Ивангорода Виктор Карпенко в среду, 31 августа, заявил, что на границе с Эстонией 11 сентября будет установлена точная копия памятника танку Т-34-85, который по распоряжению правительства Эстонии был демонтироан и перевезен из приграничной Нарвы в военный музей в Виймси, – сообщает портал телерадиовещания Эстонии ERR.

В интервью порталу Карпенко сказал: «Он (танк,– прим.ред) будет один в один. Такой же цвет, такой же постамент. Абсолютно ничем отличаться не будет. Памятник-танк установят при въезде в Россию. Сразу же при выезде из пункта пропуска. Будет стоять с правой стороны. На самом высоком месте. Постамент будет два метра высотой. На этом месте мы еще в 2007 году мы планировали установить «Бронзового солдата», который также был снесен эстонскими властями. Но, к сожалению, ни «Бронзового солдата», ни танка Эстония нам не передала, поэтому приняли решение установить копию».

Глава Ивангорода также сообщил, что 11 сентября ожидается много гостей из Нарвы.

«Они крайне негативно отнеслись к тем событиям, которые произошли, когда снесли памятник. Негативно отнеслись к действиям эстонских властей. Мы это знаем прекрасно. Многие жители Нарвы очень сожалеют, что нарушена память о погибших в годы Великой Отечественной войны», – сказал Карпенко.

Сообщается, что танк Т-34-85, который планируют установить в Ивангороде, в рабочем состоянии. На постамент он заедет своим ходом.

Напомним, что 16 августа по распоряжению правительства Эстонии памятник советскому танку Т-34-85, установленный в месте, где Красная армия прорвала оборону гитлеровских войск, демонтировали и перевезли в «военный музей».

Ивангород, Иван Бабурин

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