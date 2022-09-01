«Мои увлечения – это ОК»: в «Одноклассниках» стало проще искать единомышленников

Социальная сеть «Одноклассники» запускает новое направление развития, посвященное хобби и разнообразным увлечениям пользователей. Сегодня на всех платформах «ОК» представляют новый ключевой сервис – «Увлечения», с помощью которого можно интересно проводить время со своими единомышленниками.

В основе работы сервиса «Увлечения» – рекомендательные алгоритмы на базе технологий машинного обучения. «ОК» представили восемь самых популярных хобби среди жителей России: кулинария, авто, рукоделие, рыбалка, питомцы, мода, отдых и сад. Подписаться на них можно через специальные виджеты в ленте ОК и отдельную категорию «Топ-авторы». Их контент дополнит тот, что уже опубликован на платформе пользователями и тематическими группами

Новая концепция позиционирования «Мои увлечения – это ОК» – рассказывает о многообразии контента на платформе, поддерживает новое направление развития соцсети и наглядно показывает, что здесь можно не только интересно провести время, но и найти что-то полезное для себя и своего хобби. Умная система тегов позволяет быстро ориентироваться не только в самых популярных хобби, но и даже в самых нишевых категориях. Например, в категории «Питомцы» можно перейти в разделы с подкатегориями на более узкие тематики: ролики с экзотическими видами или конкретными породами.

К запуску сервиса «ОК» собрали на платформе топ-блогеров Рунета в самых разных категориях на тему различных хобби и увлечений. Авторы делятся своим опытом, публикуют полезные и развлекательные видео и помогают интересно провести время всем пользователям со схожими интересами.

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники» отметил: «Одноклассники – одна из любимых социальных сетей для десятков миллионов пользователей. С запуском нового позиционирования и направления развития «ОК» мы хотим показать огромный потенциал и новые возможности для каждого. Все пользователи могут найти в соцсети разнообразный контент по теме своего увлечения – как от единомышленников, так и от популярных авторов, а также поделиться своими достижениями. Мы структурировали контент по тегам и категориям, так что по нему легко ориентироваться и находить именно то, что интересно. В дальнейшем планируем предоставить возможность авторам самостоятельно тегировать темы и загружать их в определенный раздел сервиса».

Москва, Елена Владимирова

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