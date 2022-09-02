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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 2 сентября 2022, 11:02 мск

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В российской детском саду выдали грамоты с гербом Украины

Воспитанники детского сада в Чите получили грамоты с гербом Украины. Городской комитет образования начал проверку. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Забайкальского края.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что детском садике №73 участники конкурса «Мистер и мисс лето-2022» получили грамоты с украинской государственной символикой. У родителей внешний вид наградных листов вызвал вопросы.

Руководство дошкольного учреждения попросило вернуть грамоты и обещало заменить их на новые с гербом России. При этом фотографии документа разлетелись по соцсетям.

«В настоящее время учредитель детского сада – комитет образования Читы – проводит служебную проверку», – говорится в сообщении краевого Минобразования. Пока нет данных о том, как в российском садике могли оказаться украинские грамоты.

Чита, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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