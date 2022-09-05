В Рунете запустили акцию благодарностей учителям

В «Одноклассниках» стартовала ежегодная акция «Бесценный урок» – в начале каждого учебного года пользователи соцсети смогут оставлять благодарности своим учителям.

Есть несколько вариантов это сделать. Например, через специальное мини-приложение, а сервис «Фотокнига» позволит создать цифровой фотоальбом из памятных снимков в четырех школьных темах оформления, отсканировать их и раскрасить черно-белые фото с помощью технологий машинного обучения и нейросетей.

Кроме того, для пользователей стал доступен фотомарафон #ЛетимнаЛинейку, где можно поделиться фотографиями с линейки этого года и прошлых лет.

«С помощью приложения «Бесценный урок» каждый пользователь может заполнить анкету с городом, номером школы, годами начала и окончания учебы и предметом, который вел его любимый учитель. Для этого ОК полностью обновили базу школ в социальной сети. После заполнения анкеты можно прикрепить текстовую благодарность, а также школьные фотографии и видео. Пользователи могут приглашать своих друзей или бывших одноклассников к заполнению анкеты», – прокомментировали в пресс-службе соцсети.

«Одноклассники» планируют сделать акцию ежегодной и каждый раз ко Дню учителя собирать всероссийскую базу поздравлений и благодарностей.

Москва, Марина Иванова

© 2022, РИА «Новый День»