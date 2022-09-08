Ковид отбросил человечество в развитии на пять лет назад

Индекс человеческого развития упал впервые за 30 лет, в результате этого мир откатился назад на пять лет назад с точки зрения человеческого развития, сообщается в отчете ООН, опубликованном в четверг. «Это означает, что мы умираем раньше, что мы менее образованы и наши доходы падают», – пояснил глава программы развития ООН Ахим Штайнер в интервью AFP. « По этим трем параметрам можно получить представление о том, почему люди начинают впадать в отчаяние, расстраиваться, беспокоиться о будущем», – настаивает он.

В то время как индекс неуклонно рос на протяжении десятилетий, в 2021 году он вернулся к уровню 2016 года, «стерев» годы развития. Откат случился из-за ковида, а также из-за множащихся климатических бедствий и кризисов, которые накладываются друг на друга, не давая населению передохнуть. «Мы и раньше переживали бедствия, у нас раньше были конфликты, но слияние того, с чем мы сталкиваемся сегодня, является серьезным препятствием для развития человечества», – настаивает Штайнер.

Откат в развитии затрагивает более 90% стран планеты.

В перспективе ситуация лучше не станет, считают в ООН. «Без сомнения, перспективы на 2022 год безрадостны», – считает Ахим Штайнер.

Снижение индекса человеческого развития во многом обусловлено падением ожидаемой продолжительности жизни более чем на полтора года в период с 2019 по 2021 год (71,4 года в 2021 году против 73 лет в 2019 году), в то время как в целом каждый год данный показатель увеличивается на несколько месяцев. «Несмотря на значительное восстановление экономики в 2021 году, ожидаемая продолжительность жизни продолжает снижаться», – отметил на пресс-конференции автор доклада Педро Консейсао, назвав снижение «беспрецедентным шоком».

В отчете также описывается мир и население, «встревоженные» этими накапливающимися кризисами и вытекающей из них «неопределенностью». «Люди потеряли доверие друг к другу, наши соседи иногда становятся главной угрозой, будь то локально или между народами. И это нас парализует», – говорит Ахим Штайнер, опасаясь, что все эти «разочарования» приведут некоторых по пути крайностей и насилия.

Для улучшения ситуации в ООН предлагают сосредоточиться следующих вопросах: инвестиции, в частности, в возобновляемые источники энергии и подготовка к будущим пандемиям, страхование (включая социальную защиту) для смягчения потрясений и инновации для укрепления потенциала для преодоления будущих кризисов.

Париж, Елена Васильева

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