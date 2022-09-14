«Одноклассники» запускают образовательный проект для авторов и бизнеса

В «Одноклассниках» стартует «Академия контента» – образовательный проект для авторов и бизнеса. В рамках курса обучающихся научат выстраивать контент-стратегию и расскажут, как создавать комьюнити и выводить проект на монетизацию.

Образовательный курс стартует 3 октября, продлится один месяц и будет состоять из пяти модулей. Ученики курса будут иметь доступ не только к урокам, но и к полезным чек-листам и гайдам для работы на площадке.

В числе спикеров – известные блогеры и эксперты. Среди преподавателей: Александр Постанович – автор одного из самых крупных блогов про SMM «Один день SMM-щика»; Майя Богданова – основательница «Школы контента», автор книг о копирайтинге; Ян Сташкевич – самый известный креатор в СНГ, организатор масштабной конференции INSTAdium; Григорий Чтчян – автор каналов Digital BDSMM, «Адовый PR» и «НЕплохой маркетинг»; Руслан Фаршатов – блогер, телеведущий, основатель образовательного проекта «Медиафитнес»; Олеся Боярская – эксперт по маркетингу и коммуникациям с блогерами; Даша Жукова – журналист, автор блога в стиле lifestyle; Наталья Карпова – тележурналист, автор блога о самопрезентации и этикете.

После каждого модуля студенты будут проходить тесты на закрепление нового материала. Пользователи, которые по итогам обучения наберут не менее 15 баллов из максимально возможных 25, получат электронный сертификат о прохождении курса от соцсети. У лучших выпускников будет дополнительная поддержка команды ОК по работе с авторами, а также возможность принять участие в конференции OK Update. А еще площадка выделяет 1 млн рублей на продвижение групп или профилей через внутренний Рекламный кабинет для лучших ста учеников: каждый получит 10 тыс. рублей в виде бонусов.

Москва, Марина Иванова

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