«Одноклассники» и МЧС России запускают проект о правилах безопасности

Социальная сеть «Одноклассники» и МЧС России запускают совместный проект о правилах безопасности в различных ситуациях. За месяц пользователи соцсети узнают, как избежать неприятностей при встрече с дикими животными, подготовить дачу к зиме, зарегистрировать турпоход и спокойно порыбачить, а также смогут скачать памятки по безопасному поведению.

С 15 сентября по 15 октября в группе «МЧС России» в ОК будут выходить короткие видео, рассказывающие о поведении пассажиров на воде, действиях в пожароопасный сезон в лесу и необходимости регистрации самостоятельного турпохода. Кроме того, пользователи смогут ознакомиться с правилами эксплуатации печного отопления. Первое видео будет посвящено технике безопасности на воде.

Также все пользователи ОК смогут украсить фотографию профиля фирменными рамками проекта – они доступны в приложении «Волшебные рамки».

ОК регулярно реализуют и поддерживают социальные инициативы. В мае 2022 года соцсеть и проект «Финансовая культура» Банка России рассказали о том, как уберечься от финансового мошенничества. В июне 2022 года ОК и Московский образовательный канал запустили летний проект для родителей – эксперты поделились способами, которые позволят наладить взаимопонимание с повзрослевшими детьми.

Москва, Елена Владимирова

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