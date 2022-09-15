Украинские беженки в Чехии становятся проститутками

Координатор «Объединения в защиту женщин» Зденька Пехарова в четверг, 15 сентября заявила, что в Чехии сутенеры втягивают в проституцию украинских беженок, – сообщает чешская газета «Лидове новины».

В интервью газете Пехарова сказала: «Чаще всего они попадают в сексуальный бизнес из-за финансовых трудностей. В каждом кризисе находятся люди, которые хотят воспользоваться этой ситуацией».

Издание пишет, что в Чехии работают от десяти до тринадцати тысяч секс-работниц и работников. Пока точно не известно, сколько украинских женщин после начала войны занялись проституцией в Чехии.

Прага, Иван Бабурин

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