Академия наук республики Словакия, а также исследователи MNFORCE и Seesame опубликовали данные опроса, проведенного в июле, согласно которым большинство граждан страны желают победы России в конфликте на Украине, – сообщает издание Dennik N.

Сообщается, что респондентам было предложено по 10-балльной шкале ответить на вопрос, «как бы они хотели, чтобы закончилась война в Украине», при этом 1 балл означал желание однозначной победы России, а 10 – убедительной победы Украины.

Согласно результатам исследования, более половины респондентов склонились к победе России, при этом пятая часть опрошенных пожелала однозначной победы РФ. Около трети словаков склоняется к победе Украины, из них около пятой части ожидают однозначной победы Украины. Почти 18% словаков ответили – «не знаю».

Как отмечает издание, самой «пророссийски» настроенной из всех возрастных групп оказалась категория тридцатилетних респондентов. При этом, только столице Словакии Братиславе большинство опрошенных высказались «за победу Украины».

Братислава, Иван Бабурин

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