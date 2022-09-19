В Омске школьник отправил более 200 писем о минировании

В Омске будут судить школьника, который 218 раз сообщил о минировании зданий в разных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, в 2021 году юноша, которому тогда было 17 лет, использовал фейковые аккаунты, подписанные фамилиями родителей одноклассников. Он рассылал письма с сообщениями о минировании в различные учреждения Омска, Нижнего Новгорода, Мордовии, Керчи, Калуги, Волгограда и еще 27 городов.

Школьник старался избежать ответственности и скрывал IP-адрес с помощью специальной программы, установленной на компьютер. Ущерб от незаконных действий подростка составил более 2,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для вынесения вердикта. Юноше грозит до 8 лет лишения свободы.

Омск, Зоя Осколкова

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