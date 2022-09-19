В Омске школьник отправил более 200 писем о минировании

В Омске будут судить школьника, который 218 раз сообщил о минировании зданий в разных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По данным следствия, в 2021 году юноша, которому тогда было 17 лет, использовал фейковые аккаунты, подписанные фамилиями родителей одноклассников. Он рассылал письма с сообщениями о минировании в различные учреждения Омска, Нижнего Новгорода, Мордовии, Керчи, Калуги, Волгограда и еще 27 городов.
Школьник старался избежать ответственности и скрывал IP-адрес с помощью специальной программы, установленной на компьютер. Ущерб от незаконных действий подростка составил более 2,5 млн рублей.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для вынесения вердикта. Юноше грозит до 8 лет лишения свободы.
Омск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube