МВД назвало фейком «указ» об остановках и направлению всех подряд автомобилистов в военкоматы

МВД России вечером в среду, 21 сентября опровергло информацию, распространенную в соцсетях о некоем «указе», согласно которому сотрудники полиции якобы должны останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять их к «представителям военных комиссариатов», – сообщают СМИ.

В сообщении в Telegram-канале МВД Медиа говорится: «МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения – ложными. МВД призывает СМИ и пользователей интернета быть внимательными и бдительными и использовать только официальную информацию.

Следует отметить, что днем в среду, 21 сентября, в соцсетях был распространен скан поддельного «указа» МВД, в котором говорится о том, что полицейским якобы приказано «производить остановку легковых транспортных средств под управлением граждан мужского пола. После проверки документов направлять их к представителям военных комиссариатов».

Москва, Иван Бабурин

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