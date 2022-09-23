В России снижается количество безработных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда в пятницу, 23 сентября, заявила, что число официально зарегистрированных безработных с 12 по 19 сентября сократилось в России на 7,4 тыс., до 646,5 тысяч человек.

Голикова, в том числе, сказала: «Мы внимательно отслеживаем ситуацию на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему остается на уровне 0,9%. С 12 по 19 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 7,4 тыс. и составила 646,5 тыс. человек. Число граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сократилось на 2,4 тыс., до 119,1 тыс., а количество работников, находящихся в простое, увеличилось на 500 человек, до 94,4 тысяч».

Москва, Иван Бабурин

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