Эстонского премьер-министра назвали «хорошим продавцом» электрогенераторов

Жители Эстонии в пятницу, 23 сентября, после заявления премьер-министра республики Каи Каллас о возможных проблемах с электричеством начали активно скупать электрогенераторы, – сообщается на портале государственного телерадиовещания ERR.

В публикации ERR сообщается, что менеджер магазина товаров для ремонта Bauhof Свенн Милли заявил: «Каллас является отличным продавцом, после ее слов торговой сети удалось продать за один день более 100 электрогенераторов, что больше, чем за последние четыре месяца. Это показывает, что люди крайне быстро среагировали на полученную от премьера информацию».

Портал ERR также пишет, что эстонцы начали активнее покупать сухие продукты питания, корма для животных, фонарики, батарейки и предметы личной гигиены.

Таллинн, Иван Бабурин

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