Портал «Объясняем РФ»: Повестки о призыве могут доставляться круглосуточно

Официальный портал о социально-экономической ситуации в России «Объясняем РФ» в понедельник, 26 сентября, сообщил, что повестки по частичной мобилизации могут вручать круглосуточно.

В Telegram- канале портала сообщается: «Повестки о призыве по мобилизации могут вручаться круглосуточно».

Также в сообщении в Telegram-канале «Объясняем РФ» говорится, что в случае утери военного билета он будет восстановлен по месту постановки на воинский учет, а также то, что призванные в рамках частичной мобилизации будут проходить подготовку в воинских частях, расположенных в пределах военного округа, где находится место призыва.

Москва, Иван Бабурин

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