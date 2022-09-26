В России будет проведена проверка систем безопасности школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов в понедельник, 26 сентября, заявил журналистам, что в ближайшее время пройдут проверки и тренировки по комплексной системе безопасности школ, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Кравцов, в частности, сказал: «Договорились с министром по чрезвычайным ситуациям в ближайшее время провести тренировки во всех общеобразовательных учреждениях, комплексно проверить системы безопасности школ».

«Открывший стрельбу в Ижевске играл в компьютерные игры. Необходимо обсуждать вопросы влияния игр на подсознание», – добавил Кравцов.

Напомним, что ранее сегодня в Ижевске в школе №88 ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения Артем Казанцев, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил журналистам, что стрелявший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В СК РФ сообщили, что по последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из которых – дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

Москва, Иван Бабурин

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