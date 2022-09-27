После голосования на референдуме молодежь Херсонщины и Запорожья массово сжигает украинские паспорта

Первый заместитель председателя координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич во вторник, 27 сентября, заявил, что молодежь Запорожья и Херсонщины сжигают украинские паспорта, – сообщают СМИ.

На круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Завершение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» Малькевич сказал: «В Херсоне огромное количество угроз получают члены участковых избирательных комиссий, но идут вопреки всему этому. Только становятся крепче. Молодежь Запорожья и Херсонщины, запустили флешмоб вчера в Запорожье, сегодня он перешел в Херсон, они сжигают украинские паспорта после того, как голосуют».

Москва, Иван Бабурин

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