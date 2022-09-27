В США наемникам, согласившимся поехать на Украину, обещают «зарплату» вдвое больше, чем в Афганистане или Ираке

Американское рекрутинговое агентство для силовиков SilentProfessionals.org во вторник, 27 сентября, разместило на главной странице объявление о наборе наемников для участия в боевых действиях на Украине по ставке выше, чем в Ираке или Афганистане, – сообщают СМИ.

Следует отметить, что в описании вакансий на общедоступном сайте SilentProfessionals.org указано, что к кандидатам на должность «охранников и спасателей» выдвигаются такие требования, как: «безупречные физические кондиции, не менее 5 лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и др.».

Как отмечают военные эксперты, размер ставки, которая заявлена на сайте – «1000-2000$ в день + премия», говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач:

Для сравнения – это же рекрутинговое агентство в другом объявлении набирает снайперов в Афганистан на ставку в $500 в день + бонусы + медицинское обслуживание. В Ирак набирают военных инструкторов на ставку в $550 + суточные + льготы.

Вашингтон, Иван Бабурин

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