Через «Госуслуги» теперь можно записаться добровольцем для участия в СВО

На портале «Госуслуги» появилась форма для записи граждан России добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО).

В соответствующем разделе на «Госуслугах» говорится: «Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Записаться в военкомат можно на портале Госуслуг».

«Для записи в добровольческий отряд желающий должен иметь российский паспорт, пройти военную службу, военные сборы, заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или пройти службу в силовом ведомстве. Кроме того, доброволец должен быть младше 60 лет», – говорится на портале.

Для призыва по мобилизации заявитель должен иметь гражданство РФ, находиться в запасе ВС, иметь военно-учетную специальность и подходить для призыва по возрасту (для рядового и сержантского состава – до 50 лет, младшие офицеры – до 60 лет, старшие офицеры – до 65 лет).

Кроме того, призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).

Следует напомнить, что ранее на «Госуслугах» появилась форма обратной связи для жалоб на нарушения при частичной мобилизации.

Москва, Иван Бабурин

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