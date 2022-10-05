В «Одноклассниках» выйдет сериал о зооволонтерах

«Одноклассники» и проект «КОТ» запускают мини-сериал о зооволонтерах: это будут интервью-монологи тех, кто спасает животных, ролики будут выходить еженедельно в соцсети, запланировано пять выпусков.

Каждая из серий представит отдельную историю героя, изменившего его жизнь. Всех участников проекта объединяет одно – любовь в животным: кто-то окружил заботой необычного питомца, забрав его по объявлению, а кто-то в корне изменил жизнь ради помощи четвероногим, став зооволонтером.

«Безусловно, работа зооволонтеров – это ежедневный труд, требующий как физических и финансовых, так и невероятных эмоциональных вложений. Однако в сериале «КОТ: ИСТОРИИ» нам важно было показать, что каждый зоозащитник с чего-то начинал, что любая инициатива, будь то репост в социальной сети или единоразовая помощь приюту, может перерасти во что-то большее и спасти не одну жизнь», – прокомментирована Виктория Харламова, шеф-редактор зоозащитного СМИ «КОТ».

В историях мини-сериала раскрывается, как любовь к животным может перерасти в собственный приют или многотысячный блог. Его герои объясняют, как не бояться помогать животным, с чего начать свои первые шаги в зооволонтерстве и почему один простой репост в соцсетях может оказаться судьбоносным, и как социальные сети помогают спасать животных.

«Запуск мини-сериала об историях зооволонтеров – это отличная возможность привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным. В ОК пользователи ежедневно рассказывают о жизни своих питомцев, обмениваются фотографиями и видео, помогают приютам и животным, которые попали в беду. Сериал также показывает, что любая посильная помощь – репост, пожертвование или волонтерство – очень важна», – отметила Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента.

Участники проекта поделятся опытом, как не попасться на удочку мошенников и найти близкий по духу приют; расскажут, что делать, если жизнь подкинула неожиданный пушистый подарок в виде уличного котенка или щенка, и как личная страница в соцсетях может спасти жизнь попавшего в беду животного.

Москва, Марина Иванова

© 2022, РИА «Новый День»