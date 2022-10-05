Калининградцы призвали власти города передать деньги для новогодних украшений мобилизованным

Жители Калининграда обратились к городским властям с просьбой отменить аукцион на новогоднее украшение города в размере 56 миллионов рублей, и направить средства на нужды мобилизованных земляков, – сообщает портал «Клопс».

В обращении калининградцев к властям города говорится: «Просим администрацию городского округа «Город Калининград» направить все бюджетные средства, выделенные на украшение Калининграда к Новому году (в том числе на покупку, установку ёлки на пл. Победы, праздничные концерты и салюты), на закупку теплых вещей, лекарств и дорогостоящей техники (квадрокоптеров и приборов ночного видения) для мобилизованных калининградцев».

Следует отметить, что ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что на нужды мобилизованных калиниградцев власти региона выделили 250 миллионов рублей.

Калининград, Иван Бабурин

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