Калининградцы призвали власти города передать деньги для новогодних украшений мобилизованным

Жители Калининграда обратились к городским властям с просьбой отменить аукцион на новогоднее украшение города в размере 56 миллионов рублей, и направить средства на нужды мобилизованных земляков, – сообщает портал «Клопс».
В обращении калининградцев к властям города говорится: «Просим администрацию городского округа «Город Калининград» направить все бюджетные средства, выделенные на украшение Калининграда к Новому году (в том числе на покупку, установку ёлки на пл. Победы, праздничные концерты и салюты), на закупку теплых вещей, лекарств и дорогостоящей техники (квадрокоптеров и приборов ночного видения) для мобилизованных калининградцев».
Следует отметить, что ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что на нужды мобилизованных калиниградцев власти региона выделили 250 миллионов рублей.
Калининград, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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