В РПЦ попросили распространить соцгарантии на военных священников

Председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев в четверг, 6 октября, заявил, что священники, отправляющиеся в места боевых действий, должны иметь такие же соцгарантии, что и военнослужащие, – сообщает РИА Новости.

Предстваитель РПЦ, в частности, сказал:«У них нет социальных гарантий в случае ранения. Священник, который едет на передовую, должен обладать соцпакетом, должен быть защищен, и его семья тоже. Сейчас для поддержки семей погибших священников приходится собирать с миру по нитке».

«В армии сейчас находится большое количество верующих людей, священников же для удовлетворения их религиозных потребностей явно недостаточно. Причина тому – отсутствие социальных гарантий у священников. Незащищенность священников тормозит процесс роста их численности в войсках, без чего российская армия будет проигрывать «в духовном плане», – заявил Александр Добродеев.

Следует напомнить, что ранее в РПЦ призвали допустить священников во все мобилизационные пункты для поднятия духа военнослужащих.

Москва, Иван Бабурин

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