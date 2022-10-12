Почти половина россиян считает, что референдумы в республиках Донбасса были проведены слишком поздно

Фонда «Общественное мнение» в среду, 12 октября, опубликовал результаты социологического исследования, согласно которому выяснилось, что 44% граждан России считают, что референдумы в Донецкой и Луганской Народных республиках провели слишком поздно.

Согласно результатам опроса, 44% граждан России считают, что референдумы о вхождении территорий ЛНР и ДНР в состав России надо было провести раньше. Так же считают 31% россиян по вопросу о своевременности проведения референдумов в Херсонской и Запорожской областях.

«37% российских граждан придерживаются мнения, что референдумы в ДНР и ЛНР были проведены своевременно, а 44% – что их надо было провести раньше. При этом 2% считают, что голосование необходимо было проводить позднее, 6% – что референдумы вообще не следовало проводить, а 11% затруднились с ответом», – сообщили в Фонде «Общественное мнение».

Что касается сроков проведения референдумов в Херсонской и Запорожской областях тут выстаивается несколько другая картина.

«Референдумы в Херсонской и Запорожской областях провели своевременно считают 42% российских граждан, а 31% – что их надо было провести раньше. При этом 4% считают, что референдумы необходимо было провести позднее, 7% – что их вообще не надо было проводить, а 16% затруднились с ответом», – говорится в итогах социсслодавния.

Что касается результатов, то опрошенные граждане России считают, что референдумы отражают реальное мнение большинства жителей ЛНР и ДНР (по 78%), Херсонской (69%) и Запорожской (68%) областей. По 7% опрошенных считают, что результаты референдумов не отражают мнения большинства жителей ЛНР и ДНР, а по отношению к Херсонской и Запорожской областям этот показатель составил по 8%. При этом остальные опрошенные затруднились с ответом.

Фонд «Общественное мнение» также сообщает, что еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» проводился с 30 сентября по 2 октября 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Москва, Иван Бабурин

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