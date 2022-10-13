В Калифорнии прах умерших хотят использовать как удобрение

Использовать прах умерших в качестве компоста предлагают с 2027 года в Калифорнии. Это позволит экологично утилизировать останки, не вредя природе, считают в штате. Калифорния в данном вопросе, по сути, следует примеру Колорадо, Вермонта, Орегона и штата Вашингтон: там отправка праха на компост уже легализована несколько лет.

Технически это называется «террамация» – и это альтернатива классическому захоронению, для которого требуется все больше и больше драгоценной земли, и кремации, которая только в Соединенных Штатах является причиной 360 000 тонн выбросов углекислого газа в год. Кроме того – но это уже зависит от точки зрения – этот метод позволяет некоторым образом вернуть к жизни мертвых, которые

смогут «накормить» растения, цветы, овощи, которые вырастут на них как на удобрении. По методике, аналогичной уже широко распространенной в сельских хозяйствах в качестве меры по избавлении от трупов павших животных, тело помещают в саван, затем в стальной контейнер с прорезями для пропуска воздуха, добавляют стружку, люцерну и солому – для ускорения процесса разложения. Примерно через месяц труп становится компостом и семья может забрать его обратно, чтобы использовать в собственном саду или огороде, поставить в вазу, развеять по воздуху.

Как распространилась практика

«Это естественная, безопасная и устойчивая технология, которая приведет к значительной экономии с точки зрения выбросов и использования земли», – заявила Катрина Спейд, дизайнер и владелец компании Recompose на презентации в Сиэтле. Ее компания, у которой сейчас есть несколько конкурентов в США, первой предложила эту услугу, а также выступила в роли пропагандиста легализации террамации в штате Вашингтон.

Чтобы показать эффективность метода, Спейд испытала его с Линн Карпентер-Боггс – биофизиком, экспертом по химии почв из Университета штата Вашингтон. Вместе они начали фазу экспериментов с шестью неизлечимо больными добровольцами. Учитывая отличные результаты, а именно почву без запаха, свободную от загрязняющих веществ и патогенов, проект был запущен путем создания прозелитов. Расходы, как и при классическом захоронении или кремации, примерно сходные – чтобы превратиться в землю, нужно от 5000 до 7000 долларов.

Лос-Анджелес, Елена Васильева

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