В «Одноклассниках» появился конструктор чат-ботов

Одноклассники запустили конструктор чат-ботов для авторов и бизнеса. Это мини-приложение, которое поможет пользователям быстро получить ответы на интересующие вопросы, а владельцам групп – повысить вовлеченность аудитории и дополнительно рассказать про свои товары и услуги.

Сценарии чат-боту можно задать различные: от поиска поста в группе по определенной теме до помощи с выбором конкретной услуги или продукта на бизнес-странице. Подключить бота может администратор и супермодератор группы. Для этого необходимо перейти в «Настройки» в разделе «Приложения» и выбрать «Чат-бот». Там можно настроить сценарий работы бота – кнопки, тексты и всю цепочку ответов. Количество таких команд может достигать 100. Это делает его универсальным помощником, который направляет пользователя и помогает ему с выбором товара или услуги.

Екатеринбург, Марина Иванова

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