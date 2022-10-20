Зайти в «Одноклассники» можно будет по QR-коду

В «Одноклассниках» появилась возможность более удобного и быстрого входа в аккаунт. Теперь для доступа к странице в этой соцсети достаточно отсканировать QR-код камерой устройства в десктопной версии и подтвердить вход в приложении. Благодаря этому пользователи смогут бесшовно переключаться между разными устройствами, не теряя активной сессии использования соцсети.

«Использование QR-кодов – более комфортный и современный способ получения доступа к онлайн-сервисам социальной сети. Он позволяет быстро и безопасно авторизоваться, без дополнительного ввода пароля, а также получить доступ к аккаунту ОК, если пользователь забыл пароль или привязал старый номер телефона, к которому у него теперь нет доступа», – прокомментировали в пресс-службе «Одноклассников».

QR-код размещен на странице входа в аккаунт. При наведении на него камеры смартфона у пользователя появится подсказка для открытия приложения, чтобы подтвердить авторизацию. Вход по QR-коду доступен всем пользователям, у которых установлено мобильное приложение соцсети на базе iOS или Android.

Москва, Марина Иванова

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