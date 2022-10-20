Колумбия установила исторический антирекорд по «наркопосевам»

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в четверг, 20 октября, опубликовало годовой отчет, согласно которому в Колумбии площади наркопосевов достигли исторического уровня в 2021 году, – сообщает Anadolu Agency.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Колумбии, площади наркопосевов выросли на 43%: со 143 000 га (353 000 акров) в 2020 году до 204 000 га (504 000 акров) в 2021 году. Увеличилось также и производство наркотиков, поставлямых в США и Европу – с 1010 до 1400 тонн.

Региональный директор УНП ООН по Андам и Южному Конусу Кэндис Уэлш заявила, что «это самые высокие показатели за 22 года нашего мониторинга».

В Управлении ООН по наркотикам и преступности также отметили, что увеличение производства наркотиков в Колумбии в основном связано с «территориальной уязвимостью», увеличением глобального спроса и присутствием «вооруженных субъектов, которые получают прибыль от этого бизнеса».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»