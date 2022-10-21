«Одноклассники» запускают проект о ментальном здоровье с психологами

Социальная сеть «Одноклассники» и московские психологи запускают проект, который поможет жителям России лучше понять себя и окружающих. В серии познавательных видеоуроков пользователи узнают, почему так важна психологическая поддержка, как реагировать на свои внутренние ощущения и переживания и как поддержать близких в непростой жизненный период.

Лекции о ментальном здоровье будут вестись с 25 октября по 30 декабря в группе ОК «Департамент труда и социальной защиты населения». Например, первый видеоурок будет посвящен тому, как себя вести, если близкий человек переживает депрессию. 27 октября специалисты расскажут, как научиться эффективно справляться с ощущением одиночества, управлять чувствами, не осуждая себя или других. 1 ноября эксперты поделятся советами, как укрепить романтические отношения в паре.

Также к старту проекта подготовлены тематические стикеры, которые выражают разные виды эмоционального состояния: «Ловлю дзен», «Качаюсь на эмоциональных качелях», «Я сегодня не в ресурсе» и другие. Кроме того, можно установить рамки на аватар в ОК: «Свечусь без выгораний», «Море волнуется, а я – нет». Они доступны в приложении «Волшебные рамки».

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