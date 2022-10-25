«Одноклассники» в прямом эфире покажут спектакли Большого детского фестиваля

Социальная сеть «Одноклассники» покажет эксклюзивные трансляции V Большого Детского фестиваля, который сейчас проходит в Москве. За два месяца в московских театрах будут представлены 50 лучших детских спектаклей со всей России. Также во время фестиваля проходят показы фильмов, встречи с писателями, актерские читки книг и мастер-классы.

Пользователи ОК смогут увидеть детские и подростковые спектакли в прямом эфире. Анонсы трансляций появляются в официальной группе фестиваля. Например, 1 ноября зрители смогут посмотреть спектакль «Букашки. Фантазия!» Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой.

«Одноклассники» регулярно поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, в октябре соцсеть вместе с порталом «Культура.РФ» подготовила интерактивный квиз к юбилею со дня рождения Марины Цветаевой. Пользователи могли проверить себя на знание лирики российской поэтессы.

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