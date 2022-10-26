Экорадикалов оставили на ночь приклеенными к полу в салоне Фольксваген

Работники выставочного центра Volkswagen Autostadt, расположенного в немецком городе Вольфсбург оставили на ночь приклеившими себя к полу и автомобилям членов радикального экологического движения Scientist Rebellion group, – сообщает портал Opindia.com.

Как сообщает портал, «экоактивисты» с целью привлечь внимание к ответственности автопроизводителей за глобальное потепление решили устроить «перформанс» в Музее и парке развлечений Volkswagen Autostadt при заводе Volkswagen в немецком Вольфсбурге. Девять экологов-радикалов зашли в павильон Porsche и приклеили себя к полу и автомобилям, заявив, что объявляют голодовку.

Следует отметить, что сотрудники Volkswagen Autostadt позволили экорадикалам остаться приклеенными в зале и даже предложили им еду. От пищи «манифестанты» отказались. Однако вскоре стало ясно, что персонал не собирается их освобождать, а когда рабочий день закончился, в зале выключили свет и отопление, так и оставив активистов приклеенными.

«Volkswagen не предоставил нам суден для отправления естественных надобностей, вынудив ходить под себя. Нас оставили без питья и не дали заказать еду», – возмущались позже экорадикальные активисты.

Как сообщают местные СМИ, члены движения Scientist Rebellion group намерены подать в суд на автомобильный концерн Volkswagen после приема, который им устроили в Музее и парке развлечений Volkswagen Autostadt.

Производитель автомобилей также рассматривает возможность встречного иска. Представители Volkswagen намерены обвинить экоактивистов в незаконном проникновении в выставочный центр и причинение ущерба экспозиции, включающей коллекционные автомобили.

Берлин, Иван Бабурин

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