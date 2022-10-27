В Эстонии запретили владеть оружием гражданам других стран, кроме входящих в ЕС и НАТО

Власти Эстонии внесли поправки в закон «Об оружии». Теперь огнестрельным оружием могут владеть только граждане Эстонии, а также государств – членов ЕС и НАТО.

«Все люди, у которых нет эстонского гражданства, гражданства другого государства-члена Европейского Союза или гражданства государства-члена НАТО, потеряют право на владение оружием в Эстонии», – сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Нововведение вступит в силу с 1 декабря. Известно, что сейчас в республике проживает 683 граждан других стран, в основном России и Белоруссии, а также 595 лиц без гражданства.

В течение года, те, кто потерял право на владение оружием, должны сдать его полиции. В противном случае они будут иметь дело с правоохранительными органами.

Таллин, Зоя Осколкова

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