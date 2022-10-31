В «Одноклассниках» открыли доступ к просмотру VK-клипов

Социальная сеть «Одноклассники» запустила в собственных мобильных приложениях возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы». Теперь пользователи ОК могут посмотреть ролики в отдельной ленте, не выходя из соцсети. Запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ.

Помимо просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте ОК. По результатам тестового запуска в среднем каждый пользователь ОК смотрит в отдельной ленте более 20 клипов, рассказали в пресс-службе «Одноклассников».

Пользователи видят в ленте клипы, рекомендованные на основе их интересов. Умная система персональных рекомендаций на основе нейросетей анализирует публичные действия пользователя в соцсети и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции «VK Клипов». Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие клипы они реагируют.

В дальнейшем ОК и «VK Клипы» планируют развивать взаимодействие и запустить полноценную интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса прямо внутри мобильных приложений ОК.

Москва, Ангелина Сергеева

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