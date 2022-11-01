Выбрано слово уходящего года

Составители британского словаря английского языка Коллинза (Collins English Dictionary) выбрали словом 2022 года «permacrisis», – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте словаря говорится, что словом уходящего года выбрано – «permacrisis», которое переводится как «постоянный кризис» и обозначает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности».

Авторы издания отмечают, что к понятию «permacrisis» относятся продолжающиеся кризисы, с которыми сталкиваются Великобритания и весь мир, а именно – политическая нестабильность, кризисная ситуация вокруг Украины, изменение климата и рост стоимости жизни.

Словом прошлого года словарь Коллинза выбрал «NFT» «невзаимозаменяемый токен».

В список других главных слов и словосочетаний 2022 года по версии Collins English Dictionary также вошли:

– Kyiv;

– «partygate» – скандал вокруг вечеринок бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии;

– «Carolean» – связано с новым королем Великобритании Карлом III,

– «warm bank» – банк тепла – место, в котором могут погреться те, кто не могут отапливать свое жилье;

– «quiet quitting» – выполнение работ в рамках договора, и не более того;

– «lawfare – использование правовых систем и институтов для нанесения ущерба оппоненту;

– «splooting» – лежание на животе на ровной поверхности, вытянув руки и ноги, как это делают белки в жару;

– «sportwashing» – использование спорта для отвода глаз и улучшения репутации, запятнанной неправомерными действиями;

– «vibe shift» – обозначение трендов-однодневок.

Лондон, Иван Бабурин

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