Выбрано слово уходящего года

Составители британского словаря английского языка Коллинза (Collins English Dictionary) выбрали словом 2022 года «permacrisis», – сообщают СМИ.
В сообщении на сайте словаря говорится, что словом уходящего года выбрано – «permacrisis», которое переводится как «постоянный кризис» и обозначает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности».
Авторы издания отмечают, что к понятию «permacrisis» относятся продолжающиеся кризисы, с которыми сталкиваются Великобритания и весь мир, а именно – политическая нестабильность, кризисная ситуация вокруг Украины, изменение климата и рост стоимости жизни.
Словом прошлого года словарь Коллинза выбрал «NFT» «невзаимозаменяемый токен».
В список других главных слов и словосочетаний 2022 года по версии Collins English Dictionary также вошли:
– Kyiv;
– «partygate» – скандал вокруг вечеринок бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время пандемии;
– «Carolean» – связано с новым королем Великобритании Карлом III,
– «warm bank» – банк тепла – место, в котором могут погреться те, кто не могут отапливать свое жилье;
– «quiet quitting» – выполнение работ в рамках договора, и не более того;
– «lawfare – использование правовых систем и институтов для нанесения ущерба оппоненту;
– «splooting» – лежание на животе на ровной поверхности, вытянув руки и ноги, как это делают белки в жару;
– «sportwashing» – использование спорта для отвода глаз и улучшения репутации, запятнанной неправомерными действиями;
– «vibe shift» – обозначение трендов-однодневок.
Лондон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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