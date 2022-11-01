Король Великобритании ищет садовника

Король Великобритании Карл III ищет управляющего садами Букингемского дворца с зарплатой 40 000 фунтов стерлингов, – сообщает британское издание Daily Mail.

Издание не без иронии пишет: «Есть шанс поработать с британским монархом, но надо сильно любить людей и растения. Монарх, про которого известно, что он разговаривает со своими растениями, ищет человека, увлеченного растениями, для работы во дворце по 39 часов в неделю».

В объявлении на королевском веб-сайте говорится: «В Виндзорском замке требуется менеджер по садам и питомникам с зарплатой 38 000 фунтов стерлингов в год со страстью к растениям и людям. Вакансия включает в себя уход за дворцовым садом и исторической коллекцией комнатных и уличных растений, а также коммерческими культурами для магазина Windsor Farm. Крайний срок подачи заявок на обе вакансии – 3 ноября».

«Забота о садах, которыми будут восхищаться тысячи людей во время работы во всемирно известном учреждении. Вы будете гордиться тем, что увидите, как тысячи людей наслаждаются на вечеринках в саду», – говорится также в объявлении Карла III о поиске садовника.

Лондон, Иван Бабурин

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