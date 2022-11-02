В Херсонской области закрыли движение через Днепр для гражданского автотранспорта

Администрация Херсонской области в среду, 2 ноября, объявила, что движение гражданских транспортных средств через Днепр прекращено в связи с завершением вывоза жителей с правого берега реки, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале руководства региона говорится: «Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр. Понтонная переправа также прекращает свою работу. Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Это сделано в связи с завершением мероприятий по перемещению жителей с территории правобережья Днепра, а также из-за усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению».

«Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов», – говорится в сообщении администрация Херсонской области.

Херсон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»